De olho na temporada 2022, Floresta-CE anuncia novo gerente – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 10 (AFI) – No início desta semana, a diretoria do Floresta anunciou de forma oficial para a comissão técnica e atletas, Jurandir Júnior, o novo executivo de Futebol do alviverde cearense, da Vila Manoel Sátiro.

Júnior é profissional com ampla atuação no cenário futebolístico, fez história no futebol cearense, onde no Fortaleza quando comandou a equipe nas conquistas dos títulos de 2000 a 2004 do Campeonato Cearense e o acesso à Série A do Brasileiro em 2002.

No Ceará, o dirigente foi campeão cearense em 2006 e, conseguiu o acesso à Série A em 2009. Pelo Ferroviário, o comandante conquistou o título do Campeonato Brasileiro da Série D e a ascensão para Serie C em 2018, além do título da Taça Fares Lopes também em 2018. O Executivo chega ao Floresta para fortalecer o departamento de futebol da equipe.

HOMENAGENS

Outro bom trabalho foi no Botafogo-PB e, juntamente com técnico o Marcelo Villar, foram bicampeões paraibano de 2013/14. Além das talas no Ferroviário, Jurandir foi homenageado em dezembro de 2018 pela Federação Cearense de Futebol pelos três acessos que conquistou pelos times do estado: Fortaleza (2002), Ceará (2009) e Ferroviário (2018).

A vinda do gerente já é uma primeira etapa do projeto do Floresta par 2022, que tem disputas importantes como o Brasileiro da Série C, além da disputa do clube pela primeira vez em sua historia na fase de grupos da Copa do Nordeste. Além da busca pelo retorno à divisão principal do futebol alencarino.