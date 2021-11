De olho neles: confira seis galãs que vão bombar na TV e no streaming em 2022

Com o avanço da vacinação contra o Covid-19 no Brasil, as produções nacionais estão a todo vapor. Os canais de TV e as plataformas de streaming tem investido cada vez mais em produtos de altíssima qualidade e nossas séries, filmes e novelas tem sido destaque no mundo todo. Nós fizemos uma lista de 6 galãs maravilhosos que devem bombar (ainda mais!) nos próximos meses. Confira:

Foto: Divulgação Raphael tem um grande currículo no cinema e TV, mas na série ‘’Impuros’’ ele foi indicado duas vezes ao Emmy Internacional e alcançou reconhecimento em todo o mundo. Raphael tem projetos a serem lançados e com certeza é um dos grandes atores de sua geração.

Foto: Reprodução / Instagram Ivan já esteve no elenco de produções como Malhação, Salve Jorge e participações em muitas novelas. Ele está no elenco do filme ‘’Se a vida começasse agora’’, sobre o Rock in Rio, que deve ser lançado em breve. Também poderemos ver o ator na série ‘’Rensga Hits’’ do Globoplay em 2022.

Foto: Divulgação João Vitor começou sua carreira muito jovem, mas definitivamente cresceu. Ele acaba de retornar com a segunda temporada de ‘’Verdades Secretas’’ no Globoplay e conquistou o rótulo de galã com varias cenas super sensuais e ousadas. O projeto é um grande investimento da Globo inclusive para o mercado internacional, então com certeza ouviremos falar muito de João Vitor ainda.

Foto: Divulgação Gabriel segue gravando a segunda temporada da série “Dom”, da Amazon Prime Video que foi sucesso internacionalmente e também interpretará Felipe na nova novela das 21h, “Um Lugar ao Sol” da Globo, além de uma participação também em “Verdades Secretas 2” do Globoplay.

Foto: Divulgação Leonardo estreou na Malhação, mas ganhou destaque mesmo nos filmes ‘’O menino que matou meus pais’’ e ‘’A menina que matou os pais’’ da Amazon Prime, que ficou entre os mais assistidos da plataforma em 2021 e lhe renderam convites para séries, novelas e filmes. Os próximos anos serão de muitas oportunidades para Leonardo e ele ainda deve receber indicações para prêmios em festivais internacional que o filme está percorrendo.