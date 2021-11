De olho no Cearense de 2022, Ferroviário renova com meia que foi destaque nesta temporada – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 10 (AFI) – Dando sequência ao planejamento para a temporada de 2022, o Ferroviário confirmou na tarde desta quarta-feira (10) a renovação de contrato do meia Mauri, que agora tem vínculo válido até o final do próximo ano. Ele foi peça importante em 2021 e conquistou seu espaço.

Com o 28 anos, Mauri atuou em dezoito oportunidades, marcou três gols e ajudou o Tubarão da Barra na conquista do primeiro turno do Campeonato Cearense 2021. Ele foi revelado no Vitória, passou por Icasa, Real Linense da Espanha, Serra e Jacuipense. A renovação do atleta é com o propósito de manter uma base forte para a próxima temporada.

A diretoria segue atenta ao mercado, e junto a comissão busca montar um plantel forte para 2022. Em contrapartida quem saiu foi o goleiro Rafael, que seguiu para o Caucaia. Em 2022 o Ferroviário jogará a Série C do Brasileiro e Cearense, Copa do Brasil e outras competições.

BASE

Enquanto o principal está parado e se projetando para 2022, a base do Ferroviário segue em atividade e disputa a segunda fase do Cearense sub-17, fase de “mata-mata”. Contra o Floresta, o Ferrão perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 e volta a jogar dia 13, 9h no CT Elizir Cabral o segundo jogo. As demais partidas: Ceará 3×0 Terra e Mar (segundo é dia13); Fortaleza 5×0 Pague Menos (segundo jogo dia 14); Anjos do Céu 1×1 Juazeiro (segundo jogo dia 14).