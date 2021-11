Deborah Secco comemora 42 anos em família: ‘Especial’

Deborah Secco aproveitou o sábado (27) para curtir um dia no Beach Park, localizado em Fortaleza (CE). Na data, a atriz comemorou seus 42 anos ao lado da filha, Maria Flor, e do marido, Hugo Moura.

“O Beach Park tem um lugar garantido no meu coração, tive vários momentos incríveis antes mesmo da Maria nascer, mas desde que ela nasceu se tornou ainda mais especial. Poder comemorar meu aniversário ao lado da minha família e ainda proporcionar essa diversão para todos não tem preço. Tenho certeza que será inesquecível”, declarou à Revista Quem.

De acordo com a assessoria do parque aquático à Revista Quem, o espaço tem seguido rígidos protocolos sanitários exigidos e implantando medidas avançadas de biotecnologia. O complexo Beach Park é certificado pelos selos “Lazer Seguro”, emitido pela Secretaria de Saúde do Ceará (SESA); “Turista Protegido”, do Ministério do Turismo, e pelo selo “Safe Travels”, concedido pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC).