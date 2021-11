decisão para a Macaca na Série B – Futebol Interior

Campinas, SP, 06 (AFI) – Na parte de baixo da tabela, todo jogo para a Ponte Preta é uma ‘decisão’. E neste domingo não será diferente, quando receberá o CRB, às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), no encerramento da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A Ponte não perde há três jogos, mas vem de empate com gosto amargo diante do Goiás, por 2 a 2, em Goiânia (GO). Isso porque a Macaca chegou a abrir 2 a 0 no placar e cedeu a igualdade no segundo tempo. O resultado deixou o time paulista com 39 pontos, um ponto a mais que o Londrina (17º, com 38) e que já atuou na rodada.

Já o CRB vive situação completamente oposta. Os alagoanos acumulam quatro jogos de invencibilidade e na última rodada venceram o Sampaio Corrêa por 1 a 0, em Maceió (AL). Os nordestinos jogam pressionados pela vitória e somam 54 pontos, mesma pontuação que o CSA (4º), que já jogou e tem maior numero de vitórias: 16 a 14.

MACACA COM MOISÉS

A Ponte Preta terá o retorno de Moisés para voltar a vencer e respirar aliviada contra a degola. O jogador cumpriu suspensão automática e naturalmente retorna ao time titular. Em compensação, o técnico Gilson Kleina não deverá ter Richard, com incômodo muscular e que deve ser vetado pelo departamento médico.

Ainda no ataque, outro que pode perder posição é Niltinho, muito abaixo e que não agradou em Goiânia. Iago pode ser usado no setor, atuando ao lado de Moisés e Rodrigão.

No restante o time deverá ter a mesma base que empatou na última rodada, com a manutenção de Felipe Albuquerque na direita na vaga do contestado Kevin.

CRB NÃO DEVE MUDAR

Como diz o ditado: em time que está ganhando, não se mexe. Este deverá ser o CRB em Campinas. O técnico Allan Aal gostou da apresentação na última rodada e manterá a mesma base titular.

Aliás, o técnico Allan Aal teve grave lesão no joelho na última rodada, quando comemorou a vitória sobre o Sampaio Corrêa. Ele passou por exames e será submetido a um procedimento cirúrgico nos próximos dias.