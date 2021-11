Decoração: confira 5 dicas super simples para deixar a casa estilosa sem gastar muito

Cansou do visual de casa, mas o orçamento está apertado para grandes mudanças? Não se preocupe, há como transformar os cômodos do lar com truques simples, baratos e fáceis. Desde pinturas diferenciadas de parede até exposição de itens de colecionador, são muitas as formas dar uma mudada sem muita dor de cabeça.

Confira 5 dicas super simples de decoração para deixar sua casa mais estilosa sem gastar muito:

Invista na pintura de meia parede

Foto: Reprodução Pinterest

Aposte em combinações de almofadas

Foto: Reprodução Pinterest

Use plantinhas para harmonizar o ambiente

Foto: Reprodução Pexels

Coloque as suas coleções para jogo

Foto: Reprodução Pexels