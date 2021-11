Decoração de natal: empresa de construção cria stand com 2 mil itens; confira

Não tem jeito! Todo final de ano, aumenta a procura por itens de construção, reforma e decoração. As pessoas, normalmente, buscam deixar as residências mais organizadas para receber amigos e colegas nos festejos de fim de ano. E pensando nisso, o Home Center Ferreira Costa criou um espaço de decoração com mais de 2.000 itens. Entre eles: enfeites para árvores, mais de dez modelos de árvores, pisca-piscas, fitas de LED e outros produtos temáticos com preços a partir de R$2,99.

A primeira dica para decorar a casa é escolher um tema e seguir a temática escolhida. Se optar pela decoração clássica, com vermelho e verde, não usar tons dourados ou prata. As cores escolhidas devem ser seguidas em toda a decoração, desde o enfeite da porta, da mesa, da sala até à árvore de Natal. Para fugir do tradicional, dá para usar a imaginação e usar tons dourados, branco e prata, com influências praianas ou regionais, já que moramos no litoral nordestino. Que tal investir nas recordações de outros Natais e homenagear toda a família reunida novamente?