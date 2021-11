Deficiente visual morre após ser atacado por abelhas no agreste do Estado

Um idoso, deficiente visual, morreu após ser atacado por abelhas próximo à maternidade da cidade de Igaci, no agreste do Estado. A vítima, que não teve a identidade repassada à imprensa, tinha 60 anos e não teria percebido e enxame. O Corpo de Bombeiros foi acionado para dissipar as abelhas e os órgãos oficiais, como…

Um idoso, deficiente visual, morreu após ser atacado por abelhas próximo à maternidade da cidade de Igaci, no agreste do Estado. A vítima, que não teve a identidade repassada à imprensa, tinha 60 anos e não teria percebido e enxame.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para dissipar as abelhas e os órgãos oficiais, como Perícia e IML, puderam realizar a perícia e o translado do cadáver até a sede do IML na cidade de Arapiraca. Não há informações se o idoso possui alguma alergia ou seu algum familiar compareceu ao local do incidente.

A morte de idoso causou preocupação entre os moradores da localidade. O corpo será submetido à necropsia e posteriormente será liberado para sepultamento.