Definidos todos os clubes garantidos na fase de grupos da Copa do Nordeste; Veja aqui! – Futebol Interior

Campinas, SP, 19 (AFI) – O Botafogo pegou a última vaga e, assim, todos os 16 clubes foram definidos para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Em 2022, acontecerá a 19ª edição do torneio, que garante vaga ao campeão à terceira fase da Copa do Brasil.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu a data do sorteio, mas é certo que serão quatro potes. Representantes da região na Série A do Brasileirão – Bahia – atual campeão -, Ceará, Fortaleza e Sport – estarão no Pote 1.

O Pote 2 contará com os clubes da Série B – CSA, CRB, Sampaio Corrêa e Náutico. Os dois alagoanos ainda sonham com o acesso à elite nacional. Botafogo, Globo, Altos e Campinense aparecem no Porte 3. Já o Pote 4 conta com Floresta, Sergipe, Atlético de Alagoinhas e Sousa.

Além do Botafogo, Floresta, Sousa e CRB se classificaram à fase de grupos através da seletiva – que teve três etapas. Todos os nove estados do Nordeste serão representados. Destaque para Ceará (Fortaleza, Floresta e Ceará) e Paraíba (Campinense, Sousa e Botafogo), que contarão com três clubes cada.