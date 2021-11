Dentro de jatinho, Anitta e Pedro Sampaio quebram tudo ao som de funk; assista

Cumprindo compromissos no Brasil – e farreando bastante também, porque ninguém é de ferro – a cantora Anitta viajou, nesta segunda-feira. Levou com ela o DJ Pedro Sampaio, que também esteve no evento da Poderosa, no último fim de semana. Mas quem disse que a festa terminou está enganado. Os dois, já no interior do jatinho, deram um jeito de continuar a diversão.