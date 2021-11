Deolane desabafa após arquivamento do caso de MC Kevin: ‘O mal por si só se destrói’

Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, se pronunciou pela primeira vez sobre o arquivamento do caso do funkeiro. Segundo informações do jornal Extra, o delegado Leandro Gontijo, vai pedir que o caso seja arquivado, já que não encontraram indícios de brigas, ações violentas e/ou crimes.

Através de sua página do Instagram, Deolane publicou uma foto como forma de pronunciamento. “A justiça dos homens pode lhe frustrar, mas confie e espere no Senhor, pois sua justiça nunca falha”. Ela também escreveu: “Por ora essa será minha manifestação! Sigo com a plena certeza que o mal por si só se destrói”.

Na sequência, a advogada publicou uma foto com MC Kevin e lamentou o sexto mês sem ele. “Seis meses sem você, continuo orando para que Deus te faça entender tudo o que aconteceu, sigo firme aqui, com esperança de dias melhores e com a plena certeza que nos amamos muito e que seu desejo era me ver feliz! Fica em paz meu menino maluquinho”, escreveu.