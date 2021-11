Departamento médico do Criciúma valoriza prevenção de lesões em 2021 e rapidez na transição dos atletas – Futebol Interior

Criciúma, SC, 16 (AFI) – O Criciúma, para o departamento médico, tem mais motivos para comemorar em 2021 além do acesso na Série C do Campeonato Brasileiro. Marcelo Beirão, diretor médico do clube catarinense, valorizou o baixo número de jogadores lesionados ao longo dos jogos e a prevenção realizada para evitar problemas musculares.

“Em um trabalho conjunto de todo o departamento médico no Centro de Treinamento Antenor Angeloni, a prevenção de lesões foi um fator determinante. Entre os oito lesionados da competição nacional, tivemos somente um por artralgias em membros inferiores com um tempo médio de 14 dias de permanência no DM. Tivemos prejuízos técnicos e financeiros mínimos ao clube”, disse Beirão.

TRANSIÇÃO!

O fisioterapeuta Fabrício Gonçalves foi outro a elogiar o departamento médico. Fabrício exaltou o pouco tempo em que os atletas ficaram na ‘transição’, entre sair do DM e voltar ao campo.

“O período de transição, que corresponde entre a saída do atleta da fisioterapia, os cuidados da preparação física do mesmo e o reinício de treinos com o grupo, foi em média de nove dias, o que confirma o trabalho realizado nos ótimos números”, ponderou.

Em 2022, o Criciúma jogará a Série B do Estadual Catarinense e a Série B do Brasileirão. O Criciúma voltou à Série B após dois anos na Série C. A campanha teve 11 vitórias, seis empates e sete derrotas. Destaque para a campanha invicta como mandante – oito triunfos e quatro igualdades.