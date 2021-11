Depois da eliminação na Copa Verde, Brasiliense-DF anuncia saída de treinador – Futebol Interior

Brasília, DF, 08 (AFI) – Após eliminação na Copa Verde, a diretoria do Brasiliense, em comum acordo, anunciou a saída do técnico Luan Carlos. O clube do Distrito Federal está em busca de um novo comandante visando as competições de 2022: Candangão, Série D e Copa Verde.

Com isso, 2021 já acabou na capital brasileira. Gama e Brasiliense disputaram a Série D e Copa Verde. O Gama já sido eliminado anteriormente. Quem permanecia atuando na Copa Verde era o Brasiliense. Depois de eliminar o Rio Branco-ES, o Cuiabá-MT, o time do Jacaré Brasiliense enfrentou o Nova Mutum-MT.

No primeiro confronto, vitória do Jacaré em casa, por 1 a 0. No jogo da volta, no Mato Grosso, o Nova Mutum devolveu o placar e avançou nos pênaltis, apesar do goleiro Edmar Sucuri ter feito duas defesas.

ELENCO

O grupo de atletas do Brasiliense recebeu folga e sua previsão de retorno está agendado para 29 de novembro. Quem continua trabalhando são os atletas que estão sendo liberados pelo departamento médico.

É o caso dos zagueiros Keynan e Liel, o lateral-direito Diogo, os volantes Ferrugem e Aldo, além dos atacante Tobinha e Daniel Alagoano. Os volantes Dudu e João Torres, o meia Samuel e o atacante Joeilison, estes fazem trabalho de aprimoramento da forma física.