Depois de confirmar chegada de técnico, Figueirense começa planejamento para 2022 e quer manter 15 jogadores – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 25 (AFI) – Após confirmar a contratação do técnico Júnior Rocha para comandar a equipe em 2022, o Figueirense agora debruça no mercado para reforçar seu elenco. Mas, antes disso, está focado renovar com pelo menos 15 jogadores que conquistaram a Copa Santa Catarina recentemente e disputaram a Série C deste ano. Pelo menos foi isso que confirmou o coordenador técnico Abel Ribeiro.

“Em relação ao grupo atual do Figueirense eu tive pouca oportunidade de assistir, mas foi feito um levantamento junto ao grupo gestor e ficou definido alguns atletas que vão permanecer, mas ainda temos algumas pendências de contratos. A possibilidade é de ficar com 15 jogadores que conquistaram a Copa SC”, afirmou o coordenador técnico, que disse que tem alguns novos nomes na pauta para 2022.

“Temos um levantamento de atletas e agora passa para avaliação de números, negociações. Estamos pensando em montar um elenco competitivo e dentro da possibilidade de fazer um bom estadual e com chance de manutenção de boa parte para a Série C. Há uma dificuldade grande, pois todos os clubes jogam os estaduais e temos concorrência, pois algumas equipes estão com maior poder financeiro em relação ao Figueirense”, completou.

Na próxima temporada, o Figueirense terá o calendário cheio com as disputas do Campeonato Catarinense, Copa do Brasil, Série C e Copa Santa Catarina. Antes disso, no primeiro compromisso de 2022, a equipe alvinegra faz a final da Recopa Catarinense contra o Avaí, no dia 29 de janeiro.