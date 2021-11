Depois de treinar na Portuguesa, volante multicampeão pelo Corinthians é anunciado por time da elite paranaense. CONFIRA! – Futebol Interior

Cianorte, PR, 05 (AFI) – Sem clube desde quando deixou o Avaí, o volante Ralf estava treinando na Portuguesa e deu a entender que seguiria no clube paulista, mas o destino traçou outro caminho para o multicampeão. Tanto que na manhã desta sexta-feira (05), foi anunciado oficialmente pelo Cianorte, onde irá disputar a elite do Campeonato Paranaense de 2022.

“Ele chegou! Ralf assina com o Cianorte FC e chega para reforçar a equipe em 2022. O Pitbull já assinou contrato e deve desembarcar na próxima semana em Cianorte. O acordo foi possível graças à ajuda financeira do nosso patrocinador B&F que arcará com parte do salário”, postou o clube nas redes sociais.

O contrato de Ralf com o novo clube será válido até o final do estadual. A pré-temporada do Cianorte terá início no dia 06 de dezembro.

CARREIRA VITORIOSA

Ralf começou a carreira no Imperatriz e rodou por XV de Jaú, Gama, Noroeste, Grêmio Barueri e Corinthians, onde viveu o melhor momento da sua carreira e conquistou inúmeros títulos, como dois brasileiros, três paulistas, Libertadores e Mundial.

Ralf jogou ainda por Beijing Guoan, da China e Avaí, além de uma nova passagem pelo Corinthians. Chegou a ser convocado para defender a seleção brasileira.