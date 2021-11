‘Deputado de um mandato só’, diz Liziane Gutierrez sobre Alexandre Frota

Em entrevista ao podcast baiano ‘PODMIGA’, Liziane Gutierrez, ex-participante de “A Fazenda 13”, disse que espera Erasmo Viana na Justiça, detonou Alexandre Frota e ainda relembrou os relacionamentos rápidos que teve com Antonela Avellaneda e Daniel Cotrim após participação no reality da Record TV.

Na conversa com Kadu Brandão e Caroline Lina, Liziane Gutierrez afirmou que o processo por abuso psicológico contra Erasmo Viana está de pé. “Erasmo não me procurou e não quero que me procure. Além de ser machista, ele é sortudo. Eu ia entrevistar o Erasmo, mas vim para os Estados Unidos no dia que ele saiu. O processo está de pé sim. Não consegui encontrar meu advogado, mas ele tem minha procuração assinada e estamos nos últimos detalhes. A Justiça vai decidir e se eu ganhar a parte financeira vai para uma ONG”.