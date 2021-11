Deputado Dudu Ronalsa garante 300 mil para investimento na saúde de Piaçabuçu

Numa reunião realizada com o Governador de Alagoas, Renan Filho, o deputado estadual Dudu Ronalsa e o Secretário Municipal de Saúde de Piaçabuçu, Geraldinho Beltrão, representando o prefeito Djalma Beltrão, garantiram para Piaçabuçu mais 300 mil para ser investidos na saúde pública.

Segundo o secretário, os investimentos será para aprimorar os serviços ofertados na Casa Maternal Mãe Luiza.

“Nosso compromisso é com a população e por ela trabalhamos para oferecer o melhor. O Governo do Estado garantiu mais 300 mil para investimentos na Casa Maternal, e assim estaremos ampliando ainda mais os serviços e à saúde pública do nosso município”, comentou o secretário.

O secretário aproveitou o momento para agradecer a parceria do Deputado Dudu Ronalsa.

“Em nome do prefeito Djalma Beltrão e de toda a população de Piaçabuçu, quero externar nossos agradecimentos ao Deputado Dudu Ronalsa que sempre tem se empenhado para dar o melhor para nosso município. Que essa parceira só fortaleça nosso projeto para continuar avançando na saúde local”, finalizou.

