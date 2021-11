Desatualizadynho: Dynho Alves cogita relação a três após ouvir relato de Sthe Matos

Uma conversa entre Dynho Alves e Sthe Matos está dando o que falar na web. De acordo com internautas, o dançarino ouviu relatos da influencer sobre relações a três e ficou interessado na possibilidade de expandir seu relacionamento com MC Mirella. Confinado em “A Fazenda”, ele nem suspeita que a funkeira já entrou com processo de divórcio.

No último sábado (20), os dois aparecem agarradinhos enquanto conversam. “Cê vai falar pra Mirella?”, pergunta Sthe. “Eu vou falar com ela Zé, porque agora o negócio ficou como”, diz ele.

“Me manda pra roça logo, quero ir embora […] Ô Mirella, Teté (Sthe) falou um negócio pra lá e eu fiquei interessado. E agora como que nós faz? Vamo fazer um”, falou o dançarino. “Vamo testar”, completou a baiana aos risos.

Em um certo momento, Sthe fala sobre algo no ouvido do peão, para que as pessoas que estão por perto não possam ouvir. Na web, o episódio não pegou bem e internautas criticaram os dois participantes do reality rural.

“Agora estou conhecendo a verdadeira Sthe, chocada”, comentou um usuário. “E pior que depois se fazem de desentendidos, amor de irmãos é minha pomba”, pontuou outra internauta.

Confira o vídeo com a conversa dos dois: