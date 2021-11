Desfalcado, Cuiabá se apega a ‘lei do ex’ por bom resultado contra o Corinthians – Futebol Interior

Cuiabá, MT, 12 (AFI) – Mirando a permanência na Série A, o Cuiabá se apega a famosa ‘lei do ex’ para conquistar bom resultado contra o Corinthians neste sábado, às 21 horas, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time mato-grosssense conta com quatro ex-Corinthians.

Já atuaram pelo Corinthians: goleiro Walter, lateral-esquerdo Uendel, zagueiro Marllon e os atacantes Jonathan Cafu e Clayson.

Desta relação, apenas Jonathan Cafu ficará de fora do confronto, pois ainda pertence ao time paulista e não poderá atuar por força contratual.

O goleiro Walter, que também pertence ao Corinthians, foi confirmado na lista de relacionados, pois o Cuiabá pagará uma multa para utilizá-lo na partida. Os outros, caso de Uendel, Marllon e Clayson, já não tem qualquer vínculo com os paulistas e poderão atuar normalmente.

Em contrapartida, o Cuiabá, além de Jonathan Cafu, ainda terá mais dois desfalques para este confronto. O volante Auremir lesionou o joelho esquerdo e ainda está entregue ao departamento médico. Enquanto o atacante Elton sofreu lesão muscular e também segue em tratamento.

O provável Cuiabá que enfrentará o Corinthians é: Walter; João Lucas, Paulão, Marllon (Alan Empereur) e Uendel; Yuri Lima, Camilo e Pepê; Clayson, Max e Jenison.

O Cuiabá é o atual 11º colocado, com 39 pontos. Uma vitória na capital paulista colocaria o time mais próximo da permanência na Série A de 2022.