Destaque de clube que está brigando contra o Z4 do Brasileirão entra na mira de times da França – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 19 (AFI) – Apesar de ainda estar brigando contra o rebaixamento, o Juventude foi um dos destaques positivos do Brasileirão de 2021. Prova disso, é que diversos jogadores da equipe, estão recebendo sondagens de outros clubes. Um deles é o lateral-direito Paulo Henrique que entrou no radar de alguns times da França.

Dentre os times que estão observando o jogador está o Montepplier, enquanto a outra equipe não teve nome revelado. Apesar disso, neste momento, a diretoria do Juventude já avisou que não irá negociar nenhum jogador enquanto a permanência na elite do Brasileirão não for concretizada.

De qualquer forma, um olheiro do Montepplier esteve na partida do Juventude contra o Flamengo e aparentemente gostou do desempenho do lateral. Três times da elite do Brasileirão também observam a situação do jogador.

Atualmente, Paulo Henrique tem contrato com o Juventude até maio de 2023 e tem parte de seus direitos vinculados a L.A Sports.