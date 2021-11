Destaque seu olhar: confira dicas de makes para quem usa óculos

Sabemos que combinar a armação com a make, não é uma tarefa fácil. Encontrar a sombra e paletas ideais é mais difícil ainda, por isso, separamos algumas dicas para você que ainda não sabe como deixar sua make incrível independente do tamanho do seu óculos.

O primeiro passo para fazer uma maquiagem que ganhe destaque, é usar um acessório que combine com o formato do seu rosto. O segredo é encontrar uma armação que acompanhe a linha da sobrancelha e tenha uma ponte que se ajuste ao tipo (tamanho) do nariz, deixando assim o óculos com uma queda suave e adequada.

Na hora de colocar a mão na massa, nossa dica é apostar nos cílios, seja usando duas camadas do produto ou até cílios postiços. Começar a aplicação fazendo zig-zag, não piscar nos primeiros 5 segundos da aplicação e usar o curvex sempre antes da máscara são truques que sempre devem ser usados.

O delineado gatinho deixa a make sexy e delicada, além de trazer destaque aos olhos, podendo ser uma ótima aposta para aquelas que usam acessórios com formatos maiores. Vale apostar em delineados coloridos e invertidos também.

A sobrancelha com certeza é o maior destaque do nosso rosto, com o uso de máscaras ela se torna protagonista, por isso investir em um designer mais cheio, ou um leve preenchimento, é o melhor caminho.

Com todo o clima de sol e verão que vem por aí, certa vai ser aquela que apostar em sombras coloridas, bem esfumadas, cores vibrantes e dando ênfase a pálpebra. Na hora de usar cores mais chamativas é bom sempre combinar com uma armação de lente maior.

Invista em uma pele leve, mas não tenha medo de pesar a mão no batom. Na hora de crescer os olhos, aplique lápis nude na linha d’agua, já no canto externo o segredo é esfumar usando o lápis preto.