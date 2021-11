Em virtude das chuvas e da previsão do tempo para esta segunda-feira (15), a Festa Onda que aconteceria no Blue Praia Bar, no Rio Vermelho, foi adiada. A produtora responsável pelo evento informará em breve a nova data. Os ingressos serão mantidos. Quem optar pela restituição do valor deve entrar em contato com o suporte da Ticket Maker, através do telefone (71) 3358-6004 ou do email vendas@ticketmaker.com.br.