Dezoito times já estão confirmados com as cinco regiões representadas – Futebol Interior

Campinas, SP, 20 (AFI) – Os participantes do Campeonato Brasileiro Série C de 2022 estão praticamente definidos. Com o rebaixamento confirmado do Confiança na Série B, 18 dos 20 times já são conhecidos, restando mais duas vagas a serem preenchidas por times da segunda divisão.

Além do Confiança, o Brasil-RS já havia tido seu rebaixamento confirmado. A competição também contará com Aparecidense-GO, Campinense-PB, Atlético-CE e ABC-RN, que conquistaram o acesso na Série D, além dos remanescentes.

As duas últimas vagas ficarão entre os seguintes times: Operário-PR, Remo, Londrina e Vitória, que lutam contra o rebaixamento na Série B. Por enquanto, são oito times do Nordeste, quatro do Sul, três do Sudeste, dois do Norte e um do Centro-Oeste.

CONFIRA OS PARTICIPANTES DA SÉRIE C 2022