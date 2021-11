Dia da baiana de acarajé: conheça as três melhores baianas segundo os seguidores do iBahia

Em comemoração ao Dia Nacional da Baiana de Acarajé, o iBahia preparou uma enquete especial nas redes sociais do portal. Os seguidores elegeram as três melhores baianas de acarajé da cidade. Ao todo, foram 10 nomes na disputa: Dinha, Cira, Regina, Tânia, Daria e Laura, Binha, Chica, Fino Abará, Meire e Jô. Veja o top três a seguir:

Em terceiro lugar, o acarajé da Chica. Localizada em frente ao Café Hall na Paralela, todos os sábados, domingos e feriados, o cardápio conta com acarajé de 250g, 500g e até a famosa acarajé de 1Kg. Atualmente, além do ponto fixo, a baiana investe em drive thru, eventos e encomendas.

Em primeiro lugar, a rainha do quitute, Cira. A baiana que ficou famosa pelo seu acarajé, recebeu ao longo de 50 anos diversos prêmios e ganhou a admiração de pessoas do mundo todo. Com ponto fixo no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho, soteropolitanos e turistas podem experimentar o famoso quitute de segunda a sexta, das 14h30 às 22h. Sábado, domingo e feriado, das 11h às 22h30. Há também a opção de delivery.