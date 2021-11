Dia da Televisão Brasileira: relembre os melhores memes

Mesmo com o passar do anos é inegável a presença das telinhas em quase todos lares Brasileiros. Sabemos que tem coisas que só encontramos na TV brasileira e a internet não perdoa nenhum erro. Como esquecer de Ana Maria Braga comendo o microfone às 8hrs da manhã, ou de Carlos Tramontina com o Seis e ônibus. Por isso, em comemoração relembraremos aqueles cliques que renderam os melhores memes. Confira:

Nazaré confusa:

Interpretada por Renata Sorrah, Nazaré Tedesco, protagonista de ‘Senhora do Destino’, é considerada uma das maiores vilãs da TV Brasileira. Ela que deu vida a cenas como o sequestro de Lindalva e o assassinato do marido José Carlos que ao caírem na rede, caiu no gosto do povo e foi autora de memes para todos os gostos. O sucesso foi tanto que hoje a personagem leva até o nome de uma página de humor no Instagram.

FOTO: Reprodução/ Globo e Instagram

“Senhora? Senhora, nós temos gravado”:

Como é possível esquecer do flagra, a senhora que todos os dias batia o ponto e saía sem trabalhar, feito pela equipe de reportagem da TV Anhaguera. Com a chegada do reels, a ferramenta do Instagram, o áudio ganhou novamente destaque e protagoniza muitos vídeos de humor dentro da plataforma.

Gretchen, a rainha da internet:

Com sua participação na fazenda, Gretchen ganhou o titulo da rainha da internet após expor todo seu rebolado e muitas expressões, a cantora é protagonista de um extenso pac de memes e figurinhas de WhatsApp.

Ana Maria e o microfone:

Como esquecer da foto que bombou na internet e deixou os internautas confusos?! A apresentadora Ana Maria Braga apareceu em seu programa “Mais Você” comendo um microfone feito de bombom, fazendo muitas caras e bocas e a internet não perdoou e criou memes incríveis.

FOTO: Reprodução/ Globo e Twitter

A menina do Enem:

Todo mundo deve se lembrar das expectativas para o futuro da estudante Milena, a vestibulanda do curso de Administração que foi abordada pela equipe de reportagem na entrada da prova do Enem, revelou que no próximo ano quer estar vendendo sua arte na praia e vivendo das coisas que a natureza proporciona.

A pureza da reposta das crianças: esse protesto é “uma perda de tempo”

A sinceridade da criança que foi levada pela tia até um protesto conquistou internautas e a internet. Em entrevista a TV Brasil, a pequena afirmou que a manifestação não mudaria nada. “Uma perda de tempo” contou.

“Tô cagado de fome!”:

As crianças tomam as telinhas e garantem memes memoráveis, como o ‘tô cagado de fome’. Com muita sinceridade José, quando interrogado pela jornalista da TV Bandeirante afirmou estar com muita fome, confira.

Sandra Annenberg: “que deselegante!”

A então apresentadora do Jornal Hoje, Sandra Annenberg, soltou o verbo na transmissão ao vivo, após um homem invadir e a atrapalhar a fala na transmissão. A repercussão da fala de Sandra foi tão alta que hoje circula pela internet o “selo Sandra Annenberg da deselegância”.

FOTO: Reprodução/ TV Globo e Twitter

* Sob supervisão e orientação da repórter Cláudia Callado