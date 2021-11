Dia de Finados: Expectativa é de que cerca de 20 mil pessoas vão a cemitérios de Maceió

Cerca de 20 mil pessoas são esperadas nos cemitérios de Maceió neste feriado de Dia de Finados, 2 de Novembro, de acordo com a Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável (Sudes). O aumento, em relação ao ano passado, é atribuído ao avanço da vacinação contra a Covid-19. Para quem for visitar os cemitérios, é obrigatório o uso…

Cerca de 20 mil pessoas são esperadas nos cemitérios de Maceió neste feriado de Dia de Finados, 2 de Novembro, de acordo com a Superintendência Municipal de Desenvolvimento Sustentável (Sudes). O aumento, em relação ao ano passado, é atribuído ao avanço da vacinação contra a Covid-19.

Para quem for visitar os cemitérios, é obrigatório o uso de máscara. Além disso, na porta de cada campo-santo haverá aferição de temperatura e aplicação de álcool em gel.

Nos cemitérios São José, Divina Pastora, Santa Luzia, Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora Mãe do Povo, Nossa Senhora da Piedade e São Luiz o horário de funcionamento será de 8h às 17h, sem necessidade de agendamento.

Somente no cemitério Santo Antônio, em Bebedouro, é preciso programar a visita e haverá restrição do tempo de permanência no local, que será de no máximo uma hora, por pessoa. Esse campo-santo terá seu funcionamento reduzido, sendo das 8h às 16h. Para realizar o agendamento o cidadão deve entrar em contato através do número 082 98222-7748, via ligação ou WhatsApp.

A assessoria da Superintendência explica que no ano passado, a visitação estava liberada, mas os cuidados foram redobrados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, com agentes da Guarda Municipal ajudando no controle do fluxo de pessoas, o que acabou inibindo as tradicionais homenagens neste dia.

