Dia do cinema: 3 filmes recentes que ajudam na preparação para o Enem

O Dia Mundial do Cinema é celebrado no dia 5 de novembro. O cinema é reconhecido como a sétima arte e faz muito sucesso entre todas as faixas etárias.

Além disso, trata-se de uma forma de entretenimento que pode ser usada como uma forma alternativa de estudos para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e demais vestibulares.

Vale destacar que o Enem 2021 acontecerá nos dias 21 e 28 de novembro.

Abaixo selecionamos três dicas de filmes que podem ajudá-lo na preparação do exame, veja!

Indústria Americana



O filme, que venceu o Oscar no ano de 2020, está ligado com as matérias de geografia e história. O documentário aborda temas como a globalização e o desenvolvimento e as mudanças nas práticas econômicas relacionadas à indústria.

O longa demonstra os contrastes entre a cultura americana e a oriental ao longo da abertura de uma fábrica em Ohio, nos EUA.

Nomadland

O filme conta a história de uma empacotadora que trabalha no galpão da Amazon de maneira sazonal. No entanto, ela sai a procura de emprego em outros locais viajando com seu motorhome pelo interior dos Estados Unidos.

Na preparação para o Enem e demais vestibulares, a obra aborda temas sobre o neoliberalismo e à geografia econômica, pois aborda diversos momentos da economia neoliberal, levando em conta os Estados Unidos.

Os 7 de Chicago

O filme se passa em 1968 quando acontece um enorme protesto em Chicago, onde acontecia a Convenção Nacional Democrata (CND), contra a Guerra do Vietnã.

No levante aconteceu um enorme tumulto e violência policial, onde o governo acusou um grupo de pessoas de conspiração em um julgamento que ficou marcado na história dos Estados Unidos.

No contexto das avaliações que estão por vir, o filme aborda temas relacionados à matéria de história da segunda metade do século XX.

