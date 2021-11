Dia Mundial da Diabetes: confira serviços gratuitos dedicados ao tratamento da doença

Neste domingo (14) se comemora o Dia Mundial do Diabetes. A doença é causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, existem atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional.