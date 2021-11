Dica fácil: saiba como fazer o esmalte escuro parar de manchar as unhas

Pintar a unha com esmalte escuro é um desafio para muita gente, já que é mais fácil de manchar do que os tons claros. Se você é adepta dos tons escuros, provavelmente já percebeu as unhas manchadas depois de tirar um esmalte vermelho ou preto. Mas tem solução e é o que vamos te ensinar hoje. Confira:

Algodão e removedor de unhas

Ao invés de esfregar um pedaço de algodão no removedor e esfregar na unha até limpar, umedeça o algodão com o removedor e pressioná-lo sobre a unha por alguns segundos. Isso faz com que ele se dissolva um pouco. Depois, é só puxar o algodão suavemente em direção à ponta da unha, evitando as manchinhas.

Hidrate unhas e cutículas

Depois de fazer a limpeza das unhas, hidrate-as, assim como as cutículas. É bem simples: depois de retirar totalmente o esmalte, lave e seque as mãos e use um produto específico para hidratar unhas e cutículas, massageando um dedo por vez. Esse passo ajuda a evitar que as manchinhas deixadas pelo esmalte.

Se os dois passos anteriores não evitarem que as manchas apareçam, aposte em uma lixa de polimento, daquelas bem fininhas, para não arranhar. Além de limpar possíveis manchas de esmalte, o polimento ajuda a deixá-las bem lisinhas e retirar ondulações na superfície.