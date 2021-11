Diego Hypólito é eliminado do ‘Show dos Famosos’; veja apresentações

Atenção, Katycats de plantão! ✨ Abrindo o ‘Show dos Famosos’, vamos dançar ao som de Katy Perry com @rios_mariana ! ???? #Domingão pic.twitter.com/pCGSRLDz3P

No aniversário do grande Benito Di Paula, Diego Hypólito homenageia o cantor no #ShowDosFamosos! ???? #Domingão pic.twitter.com/1b8Y418rYf

— TV Globo (@tvglobo) November 28, 2021