Com aproximadamente 2 milhões de cartões de crédito comercializados, a Digio anuncia novas vagas em São Paulo para profissionais de diversos níveis. As contratações, aliás, vão de encontro com o momento da empresa, que teve crescimento sustentável e acelerado nos últimos anos.

Para continuar crescendo, a plataforma de serviços financeiros recruta profissionais de diferentes áreas, como tecnologia, infraestrutura, marketing, operações e outras, para atuação no seu escritório, localizado na região de Barueri, em São Paulo.

Dentre as oportunidades, estão: Agile Master Pl, Analista de CRM Pleno (Ciclo de Vida), Analista de CX /BackOffice Jr (Canais Regulados), Analista de dados Pleno, Analista de Facilities Jr (pessoa com deficiência), Analista de Gestão de Ciclo de Vida Pl, Analista de Infraestrutura, Analista de Privacidade e Proteção de Dados, Analista de Produtos, Analista de Segurança da Informação, Analista de Sustentação, Analista de Gestão de Serviço, Arquiteto(a) de Soluções Digitais Especialista, Assistente de CX e Back Office (pessoa com deficiência), Cloud Security Engineer, Coordenador(a) de Data Engineering, Coordenador(a) de Marketing de Performance, Coordenador de Operações – Tangíveis, Desenvolvedor Backend Sênior (Java), Especialista de Desenvolvimento (Back End), Especialista de Gestão de Ciclo de Vida, Gerente de CRM / Growth, Gerente de Segurança do Produto, Pessoa coordenadora de Qualidade de Software, Tech Lead, UI Designer Sênio, UX Designer Pleno e muito mais!

Além das vagas efetivas, há chances também para estudantes do ensino superior em busca de uma oportunidade de estágio. Note que os requisitos exigidos variam de acordo com o cargo desejado.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e um pacote de benefícios, que inclui assistência médica e odontológica, seguro de vida, auxílio creche, vale alimentação, vale refeição, cesta de Natal, previdência privada, Gympass, Licença Paternidade estendida, auxílio psicológico e nutricional por telemedicina e Programa de Participação nos Resultados (PPR), além de reembolso de pedágio, estacionamento, fretado e auxílio combustível (para cargos a partir de especialistas).



Como se inscrever

Os interessados deverão acessar o site www.digio.com.br/trabalhe-conosco para conferir a lista completa de vagas disponíveis e cadastrar seu currículo. Todo o processo seletivo será realizado realizado virtualmente.