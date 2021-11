Diretoria do Avaí paga salários atrasados antes de ‘final’ em Recife – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 19 (AFI) – Os jogadores do Avaí ganharam uma motivação a mais para o confronto do próximo domingo diante do Náutico, às 19 horas, em Recife (PE), pela penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque a diretoria pagou dois meses de salário atrasado.

Nesta sexta-feira, os dirigentes conseguiram quitar os meses de agosto e setembro quem estavam pendentes com o elenco profissional. Agora resta o mês de outubro e outros quatro meses de direito de imagem que estão sendo pleiteados constantemente por jogadores e membros da comissão técnica.

Evidente que os depósitos nas contas dos jogadores deixaram o ambiente um pouco mais leve para o confronto do final de semana, decisivo na luta pelo acesso à Série A de 2022.

O Avaí, mesmo na quinta colocação com 58 pontos, depende apenas das suas forças para subir. Afinal, nesta rodada, Goiás (61) e Guarani (59), que fecham o G4 – zona de acesso – se enfrentarão em Campinas (SP). Diante disso, o Avaí voltará a figurar entre os quatro melhores colocados com uma simples vitória.

Se entrar no G4, o clube catarinense precisaria apenas vencer o Sampaio Corrêa na Ressacada, em Florianópolis, pela última rodada, para confirmar o acesso à elite do Brasileirão.