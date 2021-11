Diretoria e Jurídico fazem levantamento de situação do Campinense – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 24 (AFI) – O recém eleito presidente do Campinense, Danylo Maia, seu diretor de futebol, Rômulo Farias, cumpriram agenda nesta semana dia 23 na capital paraibana, João Pessoa. Os dirigentes se reuniram com o advogado Rembrandt Asfora, novo diretor jurídico do clube.

Em pauta, esteve a conclusão do estudo e levantamento dos processos judiciais (cíveis, trabalhistas e fiscais) em nome da instituição. Pauta que será prioridade no próximo biênio. “Identificar, gerir e prevenir, cumprindo com o que rege os órgãos de controle, serão ações da nossa rotina de Gestão” disse Maia.

A EQUIPE JURÍDICA

Rembrandt Asfora, é graduado em Direito, pela Universidade Estadual da Paraíba (2012). Especialista em Direito Civil e Empresarial, pela Universidade Federal de Pernambuco (2015). Mestre em Direito, pela Estácio/RJ (UNESA), com área de concentração em Direito Público e Evolução Social, e linha de pesquisa em Acesso à Justiça. Ele comentou o desafio que terá à frente da pasta.

Profissionalizar o clube

“Primeiro registrar minha alegria pelo convite. Assumir a diretoria jurídica do Campinense, além de um gesto de muito amor e de muito carinho pelo clube que amo, pra mim é um motivo de muito orgulho, em prol do Campinense e em prol de Campina Grande. Nosso objetivo enquanto diretor jurídico vai ser profissionalizar a gestão jurídica do clube”, frisou.

” Nós vamos identificar os processos do clube no brasil, racionalizar a parte trabalhista, fiscal e cível, para que o Campinense possa ser saudável e a gente possa ter segurança na nossa operação, na obtenção de receitas e na obtenção dos recursos”, finalizou Rembrandt.