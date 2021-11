Dirigentes do Avaí são citados em súmula por invasão a campo, vestiário e cabine do VAR – Futebol Interior

​Florianópolis, SC, 06 (AFI) – Felipe Ximenes, excutivo de futebol do Avaí, foi citado várias vezes na súmula do o jogo contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro Série B, que terminou com empatado por 1 a 1.

O árbitro Felipe Fernandes de Lima relatou que o dirigente invadiu o gramado, a cabine do var e também o vestiário da arbitragem para reclamar de uma falta não marcada em lance que resultou no gol. O dirigente chegou até a levar um tablet com o referido lance.

Na invasão ao vestiário, o árbitro também citou o supervisor de futebol, Vinicius Peixoto de Almeida. Entretanto, salientou que foi atendido quando pediu que eles se retirassem do local.

CONFIRA A SÚMULA NA ÍNTEGRA:

“Informo que, ao término da partida, o sr. Felipe Ximenes, executivo de futebol do Avaí, invadiu o campo de jogo, indo em direção da equipe arbitragem, contestando a não marcação de uma falta (infração) a favor de sua equipe com os seguintes dizeres: “Vocês prejudicaram o nosso trabalho, foi falta no nosso defensor, vocês irão ver depois. Vocês prejudicaram nosso trabalho”. Após a fala, o mesmo deixou o campo.

Fui informado pelo árbitro de vídeo (VAR), sr. Igor Junio Benevenuto, que esse mesmo sr., Felipe Ximenses, se dirigiu a cabine do VAR, onde invadiu a sala, fazendo os seguintes questionamentos: “Eu tenho aqui no meu tablet uma imagem que mostra que foi falta, vocês deveriam ter chamado o árbitro, vocês prejudicaram nosso trabalho, olha aqui no meu tablet.” Após o ocorrido, o mesmo deixou a sala”.

Relato que este mesmo executivo, sr. Felipe Ximenes, acompanhado do supervisor de futebol desta mesma equipe, identificado como sr. Vinicius Peixoto de Almeida, invadiram o vestiário destinado a equipe de arbitragem, mesmo havendo alguns seguranças particulares (privado) na porta de entrada, vindo em minha direção, segurando em suas mãos um tablet com imagens do jogo e proferindo os seguintes dizeres:

“Olha aqui, vocês atrapalharam nosso trabalho, olha aqui se não foi falta. Admite seu erro, você errou e nos atrapalhou.” Solicitei que estes se retirassem do recinto (vestiário da arbitragem), sendo atendido pelos mesmos. Não havendo maiores problemas”.