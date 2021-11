‘Divorciadynho’: Dynho Alves toma café da manhã usando pijama com rosto de Mirella

Na calmaria após a formação de roça, Dynho Alves usou o pijama estampada com o roso de MC Mirella na manhã desta quarta-feira (17). Confinado em “A Fazenda”, o peão está no olho do furacão após sua aproximação com a baiana Sthe Matos e nem imagina que a funkeira pediu o divórcio.

Na web, os internautas rapidamente repercutiram o momento e até criaram um apelido para o cantor: “Divorciadynho”. “Cada hora que eu vejo o Dynho com esse pijama eu só sei rir”, comentou um internauta. “Dynho usando o pijama e nem imagina que a Mirella pediu o divórcio, vai levar um baque quando souber”, escreveu outro usuário.