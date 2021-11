Dj Ivis se pronuncia pela 1ª vez após sair da prisão: ‘sei que errei’

Dj Ivis está de volta às redes sociais. O cantor fez uma postagem com uma imagem em branco e uma legenda contando um pouco do tem vivenciado após as agressões cometidas por ele à esposa Pamela Hollanda.

“Por muitas vezes eu disse que começo a produzir pelo refrão. Hoje, trago este pensamento para minha vida, quero recomeçar a partir de onde me perdi. Não é possível apagar o passado. Sei que errei. Mas também sei que posso ser uma pessoa melhor.”, começou o artista.

Ivis fala na sequência da dificuldade que foi assumir o erro: “É muito difícil entender um erro no calor do momento, mas quando se tem o tempo que tive para repensar é tudo muito diferente. Sou um ser humano que deseja ser melhor. E que não vai poupar esforços para conseguir. Aprendi a importância de ter um acompanhamento profissional para me entender melhor. Acreditem isso faz total diferença. Sei que não vai ser fácil, mas esta será minha busca. Agarrar com coragem e amor toda chance que me for dada’, continuou ele.

O relato do artista está sendo comentado em muitas redes sociais, principalmente pelo fato dele citar a filha. “Quero poder olhar para minha filha, quero que ela tenha orgulho da transformação do pai. É Hora de seguir e recomeçar a vida daqui. Tenho cumprido todas as determinações judiciais e assim seguirei. Minha filha merece ser protegida, amparada e amada”, finalizou.

Amigos

Em poucos minutos, a declaração de DJ Ivids alcançou mais de 180 mil curtidas. Muitos admiradores do cantor se pronunciaram como Avine Vinny, Rogerinho, Matheus Moraes, Samy Maia, Ze Ottavio, Eric Land, entre outros. Todos buscaram dar uma apoio e desejar boas novas a ele. Confira na galeria abaixo:





(Reprodução/Instagram)



(Reprodução/Instagram)

O caso

O caso aconteceu em julho de 2021. Vídeos do cantor agredindo a esposa Pamella Hollanda viralizou na internet e chamou atenção do meio artístico. O cantor foi preso na semana seguinte. Porém, após 4 meses, teve liberdade concedida pela Justiça do Ceará.

Pamella conheceu o DJ em 2018 por uma rede social. No final de 2019, eles assumiram o namoro e foram morar juntos no início do ano seguinte por conta da pandemia do Covid-19. Em fevereiro, a estudante de arquitetura engravidou. Em entrevistas, ela que foi agredida pela primeira vez quando estava grávida de quase 6 meses.