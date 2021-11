Do Sul para a Bahia: aprenda fazer um delicioso arroz carreteiro com carne seca

A versatilidade do arroz é incontestável. Do Norte ao Sul do país, há receitas que acrescentam sabor e identidade ao grão. No Sul, há uma mistura criada pelos carreteiros que conquistou todo o país e virou prato tradicional: o arroz carreteiro com carne seca.

A receita do site Panelinha ensina a fazer o delicioso prato de uma forma rápida e fácil. Ao todo, a receita pode gerar até seis porções. Então, que tal experimentar o arroz no jantar dessa segunda-feira para começar bem a semana?

Confira e bom apetite!

INGREDIENTES

2 xícaras (chá) de arroz

4 xícaras (chá) de água

100 g de carne-seca dessalgada e desfiada

250 g linguiça calabresa aperitivo

70 g de bacon em cubos

2 colheres (sopa) de óleo

½ cebola

2 dentes de alho

2 folhas de louro

½ xícara (chá) de salsinha fresca

pimenta-do-reino moída na hora a gosto

1 limão (opcional)

MODO DE PREPARO

1. Leve uma chaleira com um pouco mais de 4 xícaras (chá) de água ao fogo baixo. Descasque e fatie meia cebola em meias-luas finas. Descasque e pique fino os dentes de o alho. Corte a linguiça em 3 pedaços na diagonal.

2. Numa panela grande, aqueça o óleo em fogo médio. Doure o bacon e a linguiça calabresa por 5 minutos, mexendo de vez em quando.

3. Junte a cebola e refogue por 2 minutos, mexendo sempre, até ficar transparente. Acrescente o alho e misture por apenas mais 1 minuto.

4. Junte a carne seca, o arroz e as folhas de louro. Mexa bem, por cerca de 1 minuto.

5. Antes de começar a grudar no fundo da panela, meça 4 xícaras (chá) de água fervente e regue o arroz. Misture bem, raspando o fundo com a colher de pau e tampe parcialmente a panela.

6. Deixe cozinhar até que o arroz absorva toda a água, por cerca de 20 minutos – para verificar se a água secou, fure o arroz com um garfo para ver fundo da panela; se ainda estiver molhado, deixe cozinhar mais um pouco.

7. Desligue o fogo e mantenha a panela tampada por 5 minutos para que o arroz termine de cozinhar no próprio vapor. Enquanto isso, lave, seque e pique fino a salsinha.

8. Sirva a seguir com salsinha picada e pimenta-do-reino moída na hora a gosto. Fica ótimo com gotas de limão.