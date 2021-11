‘Dói demais’ – Futebol Interior

Chapecó, SC, 02 (AFI) – Dentre as muitas derrotas sofridas pela lanterna Chapecoense durante todo este Brasileirão, sem dúvidas a mais doída foi a da noite desta segunda-feira (01). Na qual, depois de segurar a pressão do Corinthians durante mais de 90 minutos, em plena Neo Química Arena, o time catarinense acabou levando o gol no último lance da partida, marcado por Roger Guedes.

Após o final da partida, mas ainda em São Paulo, o técnico interino Felipe Endres enalteceu a entrega de sua equipe, mas lamentou demais a derrota aos 52 minutos do segundo tempo. Ao todo, em 29 jogos, a Chapecoense venceu apenas uma, empatou dez e perdeu 18 vezes.

“É preciso exaltar a postura deles. Trabalhamos muito a parte mental. Feliz pelo desempenho. Ficamos satisfeitos pelo comportamento dos atletas e pela estratégia que nós traçamos para esse jogo”, disse o comandante, que ainda completou.

“Nosso time vinha sofrendo muitos gols nos inícios das partidas. Então nossa meta hoje era ir para o intervalo sem ser vazado, e aí no segundo tempo buscar a vitória. Mas acabamos sofrendo no último lance. Perder do jeito que foi hoje é complicado. Muito doloroso e sofrido, mas faz parte do futebol”.

Atualmente com 13 pontos, o rebaixamento da Chapecoense parece inevitável, afinal a distância para o Bahia, primeiro time fora do Z2 é de 20 pontos. De olho na reabilitação, o time alviverde volta a campo na próxima segunda-feira (08) para enfrentar o poderoso Flamengo, na Arena Condá.