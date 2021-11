Dois super clássicos neste meio de semana – Futebol Interior

São Paulo, SP, A trigésima terceira rodada do Brasileirão 2021 contará com dois dos mais importantes clássicos do futebol brasileiro. Às 20h30 jogam na Allianz Arena, em São Paulo, Palmeiras x São Paulo. No Maracanã, Rio de Janeiro, Flamengo x Corinthians.

Em tese, os dois mandantes são os favoritos (mas há quem diga que em clássicos não há favoritismo) Acontece que tanto o Verdão quanto o rubro negro carioca tem hoje muito mais time que seus adversários e atravessam fase técnica bastante superior.

No caso do Verdão, além de jogar em casa, tem neste momento um elenco muito mais qualificado que o de seu adversário. Já o time carioca está tão acima do Corinthians, que pode até goleá-lo, o que não seria nenhuma surpresa para aqueles que acompanham as rodadas do Brasileiro todas as semanas.



CASA CHEIA

Os dois jogos começam no mesmo horário. Os estádios devem estar cheios, já que o Ministério da Saúde liberou lotação total em todos os jogos do campeonato.

Na última vez que se encontraram, o Palmeiras superou fácil o clube do Morumbi que faz uma das piores campanhas de sua história. Já o Corinthians, levou um passeio no jogo realizado na Arena de Itaquera e, como o São Paulo, não me parece em condições de surpreender o excelente Flamengo, que vai jogar com apoio total de sua torcida.

Em termos de classificação, Flamengo e Palmeiras estão melhores colocados que seus adversários e lutam para se aproximar do Atlético Mineiro, atual líder isolado do campeonato. O Corinthians, por sua vez, vai tentar ao menos o empate para se manter entre os cinco primeiros colocados desta competição. Já o São Paulo vai precisar da vitória à qualquer custo, para fugir um pouco da Z4.

COMEÇA TERÇA

A 33 ª rodada começa nesta terça feira com dois jogos. Às 16 horas, em Curitiba, o bom Athletico-PR encara seu homônimo, o Atlético de Minas. A vantagem de jogar em casa dará ao Furacão paranaense a chance de resistir um pouco mais à pressão de seu adversário mas, pela lógica, o Galo Mineiro é o grande favorito deste jogo.

Às 18 horas o Grêmio entra em campo desesperado em busca de três pontos que podem lhe dar a chance de ainda evitar o rebaixamento. Só que seu adversário será o Red Bull, que tem bom time e joga melhor fora do que dentro de casa. Jogo equilibrado e sem favorito.

Na quarta- feira, dia 17, jogam às 19 horas em Cuiabá, Cuiabá x Internacional. Ligeiro favoritismo para o time da casa. Em Santos, estádio da Vila Belmiro, o Santos enfrenta a decadente Chapecoense. Pela lógica, da Peixão na cabeça até com certa facilidade.

COELHO EM ALTA

Ainda na quarta-feira, o América de Minas, que faz boa campanha, encara o Atlético GO. Em casa, aposto tudo no futebol do clube de Belo Horizonte. Às 20 horas, o Fortaleza, que está em fase descendente, tem um clássico contra o Ceará. É jogo igual, sem favorito.

Às 20h30 o Juventude busca mais três pontos diante do irregular Fluminense. Jogo de difícil prognóstico. Acho que dá empate. Na quinta- feira, um jogo de dois clubes desesperados, Sport e Bahia. Tudo pode acontecer.

OS NÚMEROS

Clube que mais venceu no campeonato é o Atlético MG, 21 vezes. O que mais empatou, é o Ceará, 15 vezes. O que mais perdeu é a Chapecoense, 19 vezes. Melhor ataque, Flamengo com 61 gols.

Melhor defesa, Atlético MG, 22 gols contra. Melhor saldo, Flamengo 33 gols. Esta, como disse, será a trigésima terceira rodada do campeonato. Assim que terminar, vão faltar cinco rodadas para o campeonato se encerrar. Ou seja: apenas 15 pontos ainda estarão em jogo.