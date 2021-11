Domingo com massa: Aprenda a fazer um delicioso macarrão com molho branco

O segredo do molho branco perfeito é uma pitadinha de noz-moscada ralada na hora. E acompanhado de um bom macarrão fica melhor ainda. Para o almoço desse domingo, nada melhor do que unir os dois sabores. A receita do site Panelinha ensina a fazer um delicioso macarrão com molho branco, com lascas de parmesão e um punhado de farofinha crocante dão o toque que faltava para transformar um simples macarrão numa refeição completa.