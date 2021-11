Dow abre matrículas para programa de estágio 2022

Os interessados em participar devem cadastrar currículo no site da Eureca. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de novembro.

A Dow, empresa focada em produtos químicos, plásticos e agropecuários, abriu inscrições para o seu programa de estágio chamado “Jump to the Future 2022”. São ao todo, 40 oportunidades distribuídas nas unidades de São Paulo (SP), Aratu (BA), Breu Branco (PA), Guarujá (SP), Jundiaí (SP) e Santos Dumont (MG).

A empresa deixou de incluir o inglês como requisito obrigatório e irá custear o curso do idioma para os selecionados com conhecimento básico ou inferior da língua. Não será exigido também experiências profissionais;

Vale ainda ressaltar que os candidatos que forem selecionados para as vagas de estágio irão passar por um programa de desenvolvimento pessoal e profissional com duração de um ano. Os ‘jumpers’ também receberão um pacote de benefícios composto por bolsa-auxílio, auxílio transporte ou estacionamento, dia livre no aniversário, assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-alimentação ou refeição no local, entre outros.