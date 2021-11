The Witcher é uma série da Netflix criada por Lauren Schmidt Hissrich. A série é baseada na série de livros chamada ‘The Witcher’ de Andrez Sapkowski. É um drama de fantasia polonês-americano estrelado por Henry Cavill, Freya Allan, Eamon Farren, Joey Batey, Anya Chalotra e outros no elenco principal. A primeira temporada da série foi lançada inteiramente em 20 de dezembro de 2019 na Netflix. A primeira temporada consistiu em 8 episódios que giravam em torno do caçador de monstros chamado Geralt Of Rivia e sua jornada em direção a um mundo com mais pessoas perversas do que bestas. Depois de transmitir com sucesso a 1ª temporada de The Witcher, a 2ª temporada também será lançada em breve na Netflix.

Download da segunda temporada de The Witcher

Aqui, discutiremos a data de lançamento, rumores, elenco e como você pode assistir a 2ª temporada de The Witcher.

A primeira temporada de The Witcher foi totalmente lançada em 20 de dezembro de 2019 na Netflix.

A Netflix lançou todos os oito episódios da 1ª temporada de The Witcher. Todos os oito episódios da 1ª temporada de The Witcher foram nomeados como-

O começo do fim

Quatro marcas

Lua traidora

De banquetes, bastardos e enterros

Apetites engarrafados

Especies raras

Antes de uma queda

Muito mais

A Netflix irá ao ar a 2ª temporada completa de Witch em 17 de dezembro de 2021. Assim como a primeira temporada, The Witcher Season 2 também terá oito episódios, e eles serão nomeados como

Um grão de verdade

Kaer Morhen

O que está perdido

Inteligência Redaniana

Vire as costas

Caro amigo

Voleth Meir

[REDACTED]

Elenco: The Witcher 2ª temporada

Além do antigo elenco, que incluía Henry Cavill, Freya Allan, Mimi Ndiweni, Anya Chalotra e vários outros, haverá alguns rostos novos na série também –

Dijkstra – Graham McTavish

Rience – Chris Fulton

Eskel – Thue Ersted Rasmussen

Lambert – Paul Bullion

Eskel – Basil Eidenbenz

Nenneke – Adjoa Andoh

Francesca – Mecia Simson

Lydia – Aisha Fabienne Ross

Lambert – Paul Bullion

Coën – Yasen Atour

Nivellin – Kristofer Hivju

Vereena – Bjorn

Coën Agnes – Yasen Atour

Rainha Meve – Rebecca Hanssen

Rei Henselt – Edward Rowe

Vesemir – Kim Bodnia

Philippa Eilhart – Cassie Clare

Codringher – Simon Callow

Ba’lian – Kevin Doyle

Fenn – Liz Carr

Ao lado do case, várias imagens teaser e as imagens dos personagens do elenco.

Como assistir a 2ª temporada de The Witcher de graça?

Você poderá assistir a 2ª temporada de Witcher no Netflix quando for lançado, ou seja, em 17 de dezembro de 2021. Você pode assistir a 2ª temporada de Witcher em seu telefone e também em seu PC. Siga as etapas abaixo para assistir à série.

Assistir a série no seu telefone

Você precisará do aplicativo Netflix em seu telefone para assistir The Witcher Season 2 em seu telefone. Para assistir a 2ª temporada de The Witcher em seu telefone, siga as etapas abaixo-

Certifique-se de ter o aplicativo Netflix instalado em seu telefone. Se você não tiver o aplicativo Netflix, terá que fazer o download e instalá-lo da App Store, caso esteja usando um iPhone ou iPad ou PlayStore, caso esteja usando um telefone ou tablet Android.

Agora abra o aplicativo Netflix em seu PC e entre com sua conta.

No aplicativo Netflix, clique no ícone Pesquisar e, em seguida, pesquise The Witcher.

Clique em The Witcher e depois em Episodes & Info.

Agora role para baixo para encontrar um menu suspenso com o número das temporadas. Aqui, selecione a 2ª temporada.

Clique no botão Play no primeiro episódio para jogar o primeiro episódio.

VERIFIQUE TAMBÉM: Datas de lançamento de Persona 6, rumores, notícias, protagonista feminina (2021)

Assista a série no seu PC

Para assistir a 2ª temporada de The Witcher no seu PC, siga as etapas abaixo-

Baixe o aplicativo Netflix em seu PC da Microsoft Store se estiver usando um PC com Windows. Você pode abrir o navegador em seu PC com Windows ou dispositivo Mac e acessar o site da Netflix.

Abra o aplicativo Netflix ou o site da Netflix e, em seguida, entre com sua conta Netflix oficial.

Agora clique na barra / ícone de pesquisa e procure The Witcher.

Selecione e abra The Witcher e, em seguida, selecione a segunda temporada na lista de temporadas.

Agora clique no ícone de reprodução ao lado do primeiro episódio da 2ª temporada das temporadas para jogar o primeiro episódio.

VERIFIQUE TAMBÉM: Temporada 5 de Money Heist: download, data de lançamento, assista gratuitamente

Palavras Finais

Isso é tudo sobre The Witcher Season 2. Este artigo discute o elenco junto com a data de lançamento da temporada. No entanto, se você está confuso sobre como assistir a segunda temporada da série, este artigo o ajudará com isso. Discutimos como você pode jogar a 2ª temporada da série em seu telefone e PC.