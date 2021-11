Dupla do Água Santa conquista acesso a Elite do Brasileirão com o Goiás e segundo no ano – Futebol Interior

Diadema, SP, 23 (AFI) – O Goiás está de volta à Elite do Campeonato Brasileiro, após a grande vitória no Brinco de Ouro, em Campinas por 2 a 0 diante do Guarani que para muitos era o favorito, pois jogava diante de seus torcedores, mais de 16 mil pagantes, mas a ousadia do time Esmeraldino o levou de volta à Série A do Brasileiro de 2022.

Dos jogadores do Goiás que fizeram bom jogo foi a dupla Dadá Belmonte e Luan Dias, ambos do Água Santa que conquistaram o duplo acesso em 2021, havia conquistado o vice-campeonato da Série A2 do Campeonato Paulista e acesso à Elite do Paulistão e agora fazem parte da história do clube Esmeraldino participando do acesso ao Brasileirão 2022.

OS JOGADORES

Na partida que Goiás venceu o Bugre por 2 a 0 e conquistou acesso o atacante Dadá Belmonte iniciou a partida como titular e foi em uma falta em cima do jovem atacante que saiu o primeiro gol de Elvis logo aos 08 minutos do primeiro tempo o jogador ainda fez outras grandes jogadas, no primeiro tempo teve chance de marcar se não fosse o goleiro Rafael Martins que tirou com as pontas do dedo para evitar o terceiro gol do time goiano.

Já o meia Luan Dias entrou na segunda etapa no lugar do meia Elvis e com muita habilidade soube conduzir sua equipe no ataque jogando pelos dois lados do campo, mas havia atuado em 13 jogos como titular na Série B do Brasileiro, foi fundamental na vitória por 3 a 0 diante do Vitória na 28ª rodada e na oportunidade colocaria o Goiás de volta ao G4.

O atacante Dada Belmonte chegou ao Goiás no meio do ano e vinham de um acesso com o Água Santa a Elite do Paulistão, Dada Belmonte foi destaque na Série A2 do Campeonato Paulista, eleito craque do campeonato e artilheiro da competição com 07 gols e segundo acesso pelo seu clube, havia conquistado mesmo feito em 2019 quando foi vice-artilheiro com 09 gols, somente 02 gols de Alvinho também do Netuno que havia feito 11 e eleito craque do campeonato, já na Série B com time Esmeraldino fez 03 gols e teve 04 assistência .

O meia Luan Dias chegou praticamente junto com seu companheiro ao Goiás e foi eleito craque do Paulista da Série A2 deste ano e acesso à Elite do Paulistão, fez 02 gols e foi grande responsável pela armação das jogadas da sua equipe, revelado pelo Netuno o jogador também havia conquistado o outro acesso em 2019, já no time Esmeraldino foram 27 jogos, sendo titular em 13 jogos e fazendo 04 gols neste acesso à Elite do Brasileirão de 2022.

Dada, na vitória do Goiás por 2 a 0

Dada Belmonte

Clube atual: Goiás-GO – 35 jogos, 07 titular, 03 gols, 04 assistências

Clube de origem Água Santa-SP: 44 jogos, 17 gols

Acessos: Água Santa 2019 e 2021 A2 a Elite do Paulista, Goiás em 2021 acesso à Elite do Brasileirão

Luan Dias

Clube atual: Goiás, 27 jogos, 13 como titular, 04 gols

Clube de origem e formador: Água Santa, 96 jogos, 08 gols

Acesso: Água Santa 2019 e 2021 A2 a Elite do Paulistão, Goiás em 2021 acesso à Elite do Brasileirão