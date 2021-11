Dupla ex-Ponte Preta reforça o Goiás contra o Guarani – Futebol Interior

Goiânia, GO, 19 (AFI) – Dois jogadores com passagem de destaque pelo futebol de Campinas vão reforçar o Goiás na “decisão” de segunda-feira contra o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela penúltima rodada da Série B do Brasileiro.

Com passagens pela Ponte Preta, Apodi e Fellipe Bastos voltam a ficar à disposição do técnico Glauber Ramos depois de desfalcarem o Goiás na vitória sobre o Remo, por 1 a 0, em Belém, na última segunda-feira.

Apodi foi liberado da partida para resolver um problema particular, enquanto Fellipe Bastos cumpriu suspensão automática. O lateral-esquerdo Hugo se recuperou de uma lesão no calcanhar e também está à disposição.

Por outro lado, Glauber Ramos não vai poder contar com um dos seus principais jogadores. O atacante Alef Manga recebeu o terceiro cartão amarelo em Belém e cumpre suspensão automática.

Nesta sexta-feira, o Goiás vai fazer um treino aberto para a torcida na Serrinha e no sábado encerra a preparação. A viagem para Campinas será no domingo.

Na terceira colocação, com 61 pontos, o Goiás garante o acesso à elite do Brasileirão de forma antecipada se vencer o Guarani.