As duplas Maiara e Maraísa, Henrique e Juliano e Dom Vittor e Gustavo (irmão da cantora) se uniram e ‘resgataram’ os funcionários de Marília Mendonça para suas respectivas equipes. Os artistas estão parados desde a morte da cantora. As informações são do jornal ‘Extra’.

Vale destacar que assim como os cantores, Marília Mendonça fez as mesma coisa quando a equipe de Cristiano ficou desempregada depois da morte do cantor.