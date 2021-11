Dynho se declara para Mc Mirela ainda sem saber do pedido de divórcio: ‘ela é incrível’

Na madrugada do último sábado (20), cantor Dynho Alves usou a décima festa da fazenda para expor sua história e admiração a Mc Mirela. O que o peão ainda não sabe, é que a funkeira já deu início ao processo de separação.

Em conversa com Dayane Mello e Mileide Mihaile, o cantor contou sobre a trajetória e os momentos que viveu com a também ex-peoa Mc Mirela, que participou da fazenda 12. Sem saber do pedido de divórcio, Dynho contou sobre a serenidade da funkeira na relação e suas iniciativas, já que segundo ele a cerimônia para oficializar o relacionamento foi preparado pela cantora.

“Ela preparou tudo, o casamento. Ela me pediu em namoro. Eu tinha ido tatuar no começo, ela foi lá na minha casa, comprou um monte de coisa, mandou comprar o nome, colocou um monte de coisas. Eu cheguei em casa e ela estava lá. Eu abri a porta e ‘pum!’. Ela fez o ‘papel do homem’”, contou.