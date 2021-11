É aberto ou não? Entenda relacionamento entre Boca Rosa e Fred Desimpedidos

Bianca Andra, a Boca Rosa, e Fred Desimpedidos se viram no olho do furação nesta terça-feira (23), após internautas apontarem uma suposta traição por parte do Youtuber. Um vídeo em que ele aparece com mulheres em uma boate foi o motivo para a web levar o assunto para os Trends do Twitter. O iBahia que não é bobo nem nada, resgatou algumas declarações dos pombinhos para passar a limpo toda essa história de relacionamento aberto ou fechado.

Em outubro, o casal falou sobre amor livre em uma entrevista para o UOL, a ex-BBB falou inclusive sobre as mudanças que passou desde o BBB até a maternidade.

“A maternidade e o casamento mudaram a minha vida completamente. É realmente uma realização que nem eu esperava que fosse acontecer tão rápido e dar tão certo. A gente junto é muito mais forte do que cada um sozinho. Eu nunca acreditei nesse tipo de coisa, porque achei que talvez nunca fosse viver esse tipo de amor”, disse.

“Transformou nosso jeito de pensar, de viver, nossos objetivos, a gestão do nosso tempo, das nossas tarefas. Nós tínhamos vidas muito diferentes do que a gente vive hoje. Solteiros, cada um separado vivendo sua vida, era intenso. E agora é intenso com o baby”, completou Fred na época.

Pouco tempo depois, a própria Boca Rosa apareceu em sua página do Instagram para desmentir a fala de que ela e Fred teriam um relacionamento aberto.

“Na matéria dá a entender que estamos em um relacionamento aberto, então assim, não. A gente não tem um relacionamento aberto”, disse em outubro desse ano. “Quisemos vir aqui falar para vocês ouvirem da nossa boca”, acrescentou a influencer.