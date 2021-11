é possível fazer a inscrição no programa pela internet?

O Governo Federal divulgou nesta semana mais alguns detalhes sobre o Auxílio Brasil. Para quem não sabe, esse é o programa que deve substituir o Bolsa Família já a partir deste mês de novembro. Só que mesmo depois dessas divulgações, muita gente segue em dúvida sobre alguns pontos importantes.

Uma dessas questões gira em torno da inscrição no benefício. Afinal, é possível se candidatar para uma vaga pela internet? Dá para se inscrever no projeto sem precisar sair de casa? Essas são questões que muita gente está se fazendo principalmente porque muitos querem receber esse dinheiro sem ter que enfrentar grandes filas.

Em primeiro lugar é importante lembrar que as pessoas que querem entrar no Auxílio Brasil precisam estar dentro do Cadúnico. Essa é uma condição primária. O Governo Federal vai selecionar os indivíduos que receberão o dinheiro através das informações que estão nesta lista. Quem não estiver, não recebe.

Isso tudo quer dizer que a inscrição no Auxílio Brasil nada mais é do que a inscrição no Cadúnico. E a única maneira de entrar nessa lista é se inscrevendo em locais de atendimento da sua cidade, como os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). E por lá é preciso ir presencialmente.

Em resumo, pelo que se sabe até aqui, dá para dizer que não dá para se inscrever no Auxílio Brasil através da internet. Essa é uma informação que pode deixar muita gente chateada, mas é a verdade. Pelo menos até a publicação desta matéria, é isso o que todas as informações oficiais dizem.



O que dá para fazer pela internet

Mas dá para fazer algo pela internet? Sim. De acordo com o próprio Governo Federal, é possível consultar qual a sua situação no Cadúnico por meios digitais. É só visitar o site oficial e inserir alguns dados básicos.

Além disso, quem já está inscrito no Cadúnico, vai poder verificar como está a situação da sua conta no Auxílio Brasil pela internet. Não se sabe ainda se o Governo vai criar um site para isso. Mas o fato é que vai dar para ter essas informações no aplicativo oficial do Bolsa Família. O que não dá para fazer mesmo pela internet é a inscrição no Cadúnico.

Cuidado com golpes

Neste sentido, é importante ter muito cuidado com os golpes e as fraudes. É que muitas quadrilhas estão aproveitando este momento de confusão de informações para tentar fazer vítimas por todo o Brasil. E a internet está sendo uma ferramenta para isso.

Por esse motivo, é importante redobrar os cuidados neste momento. Uma das dicas é verificar sempre se você está baixando o aplicativo oficial e clicando em um site do Governo Federal. Há muitas réplicas perigosas circulando por aí.

Auxílio Brasil

O plano do poder executivo é começar os pagamentos do Auxílio Brasil ainda neste mês de novembro. Neste primeiro momento, no entanto, apenas os usuários que fazem parte do Bolsa Família irão receber o novo benefício.

A expectativa do Governo é abrir novas vagas apenas a partir do próximo mês de dezembro, ou seja, na segunda parcela. Isso, no entanto, só vai acontecer caso a PEC dos Precatórios passe pela aprovação do Congresso Nacional.