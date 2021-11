É promoção mesmo? Acompanhar o preço antes é uma das dicas para a Black Friday; confira

Novembro chegou e com isso você com certeza já começou a ver diversos anúncios de Black Friday. Inúmeras empresas se preparam para oferecer aos clientes descontos imperdíveis, que às vezes nos fazem ficar em dúvida se a promoção de fato é existe. Afinal, aquele 50% por de desconto é real? É promoção mesmo?

Para você não cair em cilada e achar que está fazendo um bom negócio, mas não estar, listamos algumas dicas do que fazer antes da Black Friday. Confira:

Já faça uma lista do que você deseja, pesquise as marcas e as reputações e anote os preços. É importante saber quanto o produto vale para ter noção se a promoção é real.