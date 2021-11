EaD ganha força no mercado de trabalho 

Por ser mais econômica e dispor de horários mais flexíveis, a EaD (Educação a Distância) vem contribuindo para democratizar o sonho de milhares de brasileiros cursar uma faculdade.

No passado, porém, essa modalidade de educação superior era vista como uma formação de menor qualidade em relação aos cursos presenciais.

No entanto, nos últimos anos, essa percepção sofreu um revés e, na atual realidade, o mercado de trabalho tem reconhecido e valorizado cada vez mais a EaD.

Isso porque alunos do ensino a distância desenvolvem competências para o mundo digital que fascinam os recrutadores.

“Foi-se o tempo em que o diploma EaD era depreciado pelas empresas. A tendência atual é justamente o contrário. Primeiro porque as estratégias, metodologias e tecnologias ligadas ao ensino a distância, ao longo dos últimos anos, passaram por muitos aperfeiçoamentos. Segundo, porque o novo paradigma de relações humanas e de trabalho mediadas por tecnologias, imposto pela pandemia, levou à novas demandas por profissionais com formação digital, em ritmo acelerado. Com a vida agitada da maioria das pessoas, ter tempo e recursos financeiros para se deslocar todo dia vem ficando cada vez mais raro”, declara Solange Ferreira de Moura, Diretora Acadêmica de Graduação da Unyleya.



A EaD fortalece características comportamentais como independência, responsabilidade, aptidão para se manter organizado, entre outras. Confira abaixo algumas habilidades que os estudantes desenvolvem ao fazerem um curso a distância.

Autodidatismo e objetividade

Como o ritmo de estudo é definido pelo próprio aluno, o contato com os professores acontece de acordo com a necessidade. Por isso, é ideal que os contatos sejam objetivos para que todas as dúvidas possam ser esclarecidas.

Desse modo, o estudante adquire mais jogo de cintura para superar os obstáculos e dominar os conteúdos. A objetividade na resolução de problemas e conflitos é uma qualidade muito apreciada pelas empresas.

Em muitas circunstâncias, os educandos são obrigados a sanar suas dúvidas por meio de consultas aos materiais online, o que exige muita leitura e concentração.

Quem se forma pelo sistema virtual também fica muito familiarizado com as plataformas digitais de ensino, ferramentas de comunicação, redes sociais e as últimas novidades tecnológicas.

Credibilidade no ambiente profissional

Mais um ponto positivo na relação entre EaD e mercado de trabalho: o discente ganha mais credibilidade na disputa pelas vagas de sua área com soft skills desenvolvidas durante o curso.

Isso porque ele adquire um senso de responsabilidade aguçado. Afinal, esse estudante precisa programar seu próprio ritmo de estudo de tal maneira que consiga passar nas provas.

De maneira geral, a EaD ajuda a lapidar o comprometimento com os afazeres. Sem isso, o matriculado não terminará seu curso, já que será cobrado em vários testes periódicos, da mesma maneira como acontece no ensino presencial.

O estudante a distância se torna então uma pessoa mais organizada e disciplinada, contribuindo para o aperfeiçoamento da maturidade profissional.

Proatividade

Proatividade nada mais é do que a habilidade de um indivíduo para fazer projetos e tarefas serem concluídos de forma preliminar. Ou seja, ainda antes de receber uma ordem, a pessoa percebe uma necessidade e toma as medidas vitais para saná-la.

No aprendizado online, o aluno deve aprender a administrar seu tempo disponível para os estudos, de maneira a antecipar e resolver contratempos.

Isso também implica em uma capacidade de concentração ainda maior. Esses são atributos desejados por empresas, principalmente no que diz respeito à cargos de liderança.

Os mitos da Educação a Distância

O MEC (Ministério da Educação) não apenas legitima a educação a distância, como também exige dela a mesma carga horária e conteúdo impostos ao modelo presencial.

Sendo assim, não existe nenhuma distinção entre um diploma de um curso na modalidade EAD e um obtido em um curso presencial. Afinal, o Ministério trata as duas modalidades com o mesmíssimo rigor.

É fundamental, em qualquer um dos casos, verificar se a instituição de ensino a ser escolhida é credenciada pelo MEC.

Quem adquire uma certificação a distância tem o direito de usar o diploma para prestar um concurso, apresentar uma seleção profissional ou até mesmo se matricular em uma pós-graduação.

Opções de cursos na EaD

A multiplicidade de cursos disponíveis na estratégia online é tão vasta quanto a presencial. Em algumas situações, ela é ainda mais completa, já que oferece formação para empregos muito específicos e com demanda bastante estável. Alguns exemplos são os cursos de Gestão de Recursos Humanos, de Gestão Hospitalar e de Gestão Pública.

Essa ampla gama de opções ajuda estudantes que podem não encontrar os cursos desejados nas regiões onde residem.

Plataformas virtuais de aprendizagem possibilitam interatividade

Estudantes EaD podem ter muita interatividade com professores e outros alunos pelas plataformas de aprendizagem. Desse modo, é muito simples participar de fóruns, debates e demais atividades que envolvam a socialização. E claro, nada impede que os matriculados se agrupem nas redes sociais.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Unyleya.

